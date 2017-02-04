"الأرصاد" تحذر من موجة صقيع والطقس يصل لـ3 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس قارس البرودة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم السبت، شديد ...