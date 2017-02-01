قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، إن العدالة الاجتماعية والانتقالية والمشاركة السياسية هي أساس أي توافق مجتمعي. ...
أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغ تداعيات حادث الاعتداء الآثم على ...
ردت وزارة التنمية المحلية، على ما تم نشره بأحد المواقع حول تعيين حسين كامل محمد عبداللطيف، المتوفى بتاريخ ١٣/١/٢٠١٧، موضحة أن حسين كامل، قد أنهى ...
أعلنت وزارة السياحة، أنها اتفقت مع غرفة شركات السياحة على بداية قبول التوثيق وإصدار الضوابط الخاصة بالعمرة، وذلك يوم 15 فبراير الجاري، على أن يتم ...
أضرم مجهولون النار في سيارة مملوكة لأحد ضباط الشرطة بقوة مركز القوصية، وذلك أثناء تواجدها بدائرة مركز ديروط بأسيوط. تلقى اللواء عاطف قليعي مدير ...
قال اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين، إن جميع السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية تباع بأقل من سعرها الحقيقي بحوالي 30%، ...
تغلبت شركة جوجل على أبل وأصبحت العلامة التجارية الأعلى قيمة فى العالم، وفقا للتصنيف السنوى لشركة Brand Finance البريطانية، وسط مؤشرات بوصول عملاق ...
تطل من واجهة السوشيال ميديا، بضحكتها البريئة وعزيمتها القوية لتخفي خلفهما آلامها وصراعها مع الحياة، غادة رجب فتاة في مقتبل عمرها تبلغ 18 عاماً تقطن ...
بسبب سفريات "سراج الدين" المستمرة منذ سنوات طويلة، ربما من قبل ثورة 25 يناير، وأنا فى عزلة.. امتنعت عن الذهاب لمتابعة نشاطات مكتبة الإسكندرية، ...
قدمت قائمة في حب مصر أمالنا للمحليات، وجاب العزاء في رحيل والدة القس كرم دميان، مسؤول ملف العلاقات العامة للكنائس الإنجيلية بحلوان. قال ...
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