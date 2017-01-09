استقبل البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى ...
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على رعاية مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة في ...
أدان ائتلاف "دعم مصر" الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين حى المساعيد بالعريش، وراح ضحيته 9 شهداء و11 مصابا من قوات الأمن و4 مدنيين، متقدما بخالص ...
أصدر يحيى راشد وزير السياحة، قرارا بمد فترة عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ثلاثة أشهر بنفس التشكيل، على أن يتولى السيد ...
وصل قبل قليل، جثمان الشهيد مجند محمد رمضان العزبى، ابن مدينة برج البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والذى أستشهد، اليوم الاثنين، فى هجوم على كمين ...
استقرت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في بعض البنوك المصرية، وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك " HSBC " بنحو 18.40 جنيه للشراء، ...
توصل باحثون من جامعة “شيان جياوتونغ” في الصين، إلى إمكانية جعل “كاميرا واحد بكسل” تصل إلى الكمال في التصوير من خلال الرؤية حول الزوايا. وبحسب ...
صرخات تتعالى في كافة أرجاء المنزل، لحمًا يتساقط من جسد طفل، فتسقط الأسرة بأكمالها في دوامة العلاج والحسرة عما يحدث لابنهم، ساعين لإنقاذه ليجدوا ...
عندما تمر البلاد بأزمات وإرهاب تنطفئ أنوار حفلات الفنادق فى المناسبات الشهيرة كرأس السنة وشم النسيم وعيد الحب والأعياد المعروفة، وعندما نريد أن نؤكد ...
استقبل الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، اللواء ناصر محمد سيد، قائد الفرقة 15 دفاع جوي، واللواء عبد الجابر قائد القوات ...
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