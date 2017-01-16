لماذا لم يتحرك محافظ الإسكندرية لتشميع مطعم مشويات إلا بعد موت طفل مسمومًا؟

■ والد المتوفى حرر محضرًا قبل التشميع بـ15 يومًا.. والمحافظة لم تتحرك إلا بعد مكالمة هاتفية مع "الإبراشى" نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.. لا يحدث ...