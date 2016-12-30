"تجار المخدرات": بنضرب "الكيف" عشان نعوض خسارة 2016

في الوقت الذي يحتفل فيه البعض باستقبال العام الجديد، بالتنزه وحضور احتفالات رأس السنة والكريسماس، هناك نوع آخر من المحتفلين ينتشرون في المناطق ...