بيان عاجل من حزب "الوفد".. والهيئة العليا تطالب الحكومة بـ"الاستقالة"

قال "محمد فؤاد" عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب، قد استعرضت خلال اجتماعها مساء أول أمس السبت، التقرير نصف السنوي ...