قال "محمد فؤاد" عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب، قد استعرضت خلال اجتماعها مساء أول أمس السبت، التقرير نصف السنوي ...
هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء، منتخب مصر بالفوز على أوغندا في كأس الأمم الأفريقية، ونشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالتهنئة، بعد ...
ننشر توقعات حالة الطقس فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع أن يسود اليوم الأحد على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، ...
قالت الإعلامية جميلة إسماعيل، إنه تم إنزال قوات من الصاعقة والمشاة على جزيرتي "تيران وصنافير" بعد حكم محكمة الإدارية بمحكمة القضاء الإداري الذي ...
شنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة امنية مكبرة تستهدف الخارجين على القانون وتجار المخدرات والاسلحة وعودة الامن للشارع المنوفي ...
سجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع نحو 8.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.784 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية، ...
كشف تقرير حديث لموقع "the verge" الأمريكى أن مايكروسوفت تعمل هذه الفترة على اختبار تحديثها الجديد لنظام تشغيل "ويندوز 10" الذى سيحمل عدد كبير من ...
عبر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم العارمة بعد الفوز الذي حققه المنتخب المصري على أوغندا بنتيجة 0/1 في المباراة التي جمعت بينهم في ...
وفاة "ماما نونا" تسببت فى جلطة لأشهر جراح فى مصر.. وعتاب الأصدقاء لأنس الفقى رحم الله أم السينما المصرية كريمة مختار، التى أخذت اللقب من أم ...
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه تم تجهيز الإنشاءات المعمارية والهندسية للمسجد والكنيسة بالعاصمة ...
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