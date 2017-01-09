تعرف على أعلى سعر لشراء الدولار وأقل سعر لبيعه بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في بعض البنوك المصرية، وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك " HSBC " بنحو 18.40 جنيه للشراء، ...