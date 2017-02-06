"الأوقاف" تنظم دورات للمقبلين على الزواج

قال الشيخ محمد عثمان البسطويسي المكلف بملف برنامج المقبلين على الزواج بوزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود الوزارة ، واهتمامها بقضايا الأسرة، وعملها ...