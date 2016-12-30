ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية
طلعت يوسف: بيكلي مزاجنجي وسينجح في الأهلي صحيفة سعودية: الرئيس اليمني السابق يسحب قواته من نهم 37 صورة تكشف مشكلات وكوارث أسيوط في 2016 (حصاد) إلغاء 11 رحلة بمطار القاهرة متجهة إلى السعودية والإمارات والكويت ننشر السيرة الذاتية للعقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري الجديد
الفجر
الفني الفجر
الرياضي LA
FEMME
كنا
-
أخبار مصر
محافظات
عالمية وعربية
توك شو
الاقتصاد
حوادث
أسلاميات
فضفضة
Lafemme
منوعات
تكنولوجى
تحقيقات وحوارات
ابراج
علمنى شكرا
حكايات شهيرة النجار
العدو الصهيوني
سيارات
أقباط وكنائس
الصور
استطلاع رأي
هل تتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد مهلة السيسي الـ 6 أشهر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
واتفورد
-
x
15:30
-
توتنهام هوتسبير
آرسنال
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.95 ج.م

  • يورو

    19.458 ج.م

  • ر.س

    4.7862 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.8139 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    5:19 ص

  • ظهر

    11:59 ص

  • عصر

    2:48 م

  • مغرب

    5:06 م

  • عشاء

    6:29 م

الطقس
2017 new year