نقيب الزراعيين الجديد بالقليوبية: إعادة هيكلة النقابة أهم أولوياتي لتحسين خدمات المنتفعين

أكد محمد سامي نقيب الزراعيين الجديد بمحافظة القليوبية، أنه سعيد بثقة الأعضاء من خلال الانتخابات التي شهدتها النقابة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إحداث ...