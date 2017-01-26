قرار جمهوري بنقل عدد من العاملين بالمخابرات إلى بعض الوزارات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧ بنقل عدد من العاملين بجهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات، وتم نشر القرار في ...