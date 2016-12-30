صرح الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه مع بداية العام الجديد ستقوم الشركة بتشغيل رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة ...
أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف سوق "السنك" وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط 27 شخصا على ...
ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إقلاع 11 رحلة جوية دولية؛ لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، ومشاكل في التشغيل. وقالت مصادر في ...
صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين العقيد أ ح. تامر محمد محمود الرفاعى متحدث عسكرى رسمى ...
اتشحت محافظة البحيرة، خلال عام 2016، بالسواد وتوديع 20 شهيدًا من أبناءها شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة البواسل إلى مثواهم الأخير.
قال محمد دشناوى خبير أسواق المال والمدير التنفيذى لدى شركة جذور لتداول الأورق المالية، إن البورصة استرجعت جزء كبير من عافيتها التي افتقدتها بعد ...
تخطط شركة فوكسكون التايوانية الشهيرة المصنعة للأجهزة التكنولوجية المختلفة بما فيها هواتف أيفون، للاعتماد على الآلات بالكامل في مصنعها بالصين. وتسعى ...
في الوقت الذي يحتفل فيه البعض باستقبال العام الجديد، بالتنزه وحضور احتفالات رأس السنة والكريسماس، هناك نوع آخر من المحتفلين ينتشرون في المناطق ...
المتاجر العالمية فى مصر تغير أسعارها مرتين يوميا ولا عزاء للمسئولين! لا يحدث إلا فى مصر.. ومصر فقط، لأن وزراءها ومن تحت أمرهم يستخدمون أساليب ...
نظم المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، حفلا لتبين شهداء الكنيسة البطرسية، بمقر المعهد، تحت إشراف الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية ...
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