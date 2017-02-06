نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الإثنين، ففى الأردن يطرأ ارتفاعا على درجات الحرارة لتكون حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت ...
وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، على جميع طلبات نقابة الصيادلة، جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة ووفد من ...
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، عدد 144 واعظة متطوعة على مستوى الجمهورية كدفعة أولى لعقد ندوات ودروس دينية ...
قال الشيخ محمد عثمان البسطويسي المكلف بملف برنامج المقبلين على الزواج بوزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود الوزارة ، واهتمامها بقضايا الأسرة، وعملها ...
خيمت حالة من الحزن، على أهالي كفر البطيخ بمحافظة دمياط، بعد هزيمة المنتخب المصري في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، بهدفين مقابل هدف. كما خيم الحزن على ...
تنطلق الدورة الثانية للمعرض الدولي المتخصص في تخطيط وتنسيق الحدائق والأثاث الخارجي و أحواض السباحة، وزراعة الحوائط، والأسطح وملاعب الجولف "Land ...
أعلنت خدمة التراسل الفوري فايبر Viber المملوكة لشركة Rakuten اليابانية اليوم عن توفيرها ميزة جديدة ضمن تطبيقها العامل على نظامي أندرويد وآي أو إس ...
سادت حالة من الفخر لدى بعض الإعلامين خلال برامج التوك شو، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الافريقية، بالرغم من فوز فريق ...
ونحن فى السوق العدد الماضى فاجأنا نبأ رحيل سيد شعراء الأغنية العامية سيد حجاب ورغم أن الخبر مر عليه أسبوع وفى تقاليد السوق كل يوم فيه جديد لكن لا ...
زار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الأنبا بسادة أسقف إخميم وساقلتة مساء أمس بمقر المطرانية بإخميم للاطمئنان على صحة نيافته عقب عودته من القاهرة ...
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