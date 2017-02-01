"التنمية المحلية" توضح حقيقة تعيين متوفٍ (مستندات)

ردت وزارة التنمية المحلية، على ما تم نشره بأحد المواقع حول تعيين حسين كامل محمد عبداللطيف، المتوفى بتاريخ ١٣/١/٢٠١٧، موضحة أن حسين كامل، قد أنهى ...