التقت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، بالدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شئون ...
طالبت الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة، جميع الموظفين بالديوان العام وجميع الموظفين التابعين للمحافظة بمختلف الإدارات ...
رفضت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم، الطلب الذي تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتسليم ...
استضاف صندوق تحيا مصر اجتماعا دعت إليه وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية الخبيرة في مجال حماية الأطفال المشردين ...
أعلن الدكتور محمد سلطان - محافظ البحيرة عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد الشركات الاستثمارية الخاصة "شركة النيل ايجيبت" العاملة في مجال صناعة المواد ...
حصلت مجموعة حديد المصريين على جائزة الالتزام البيئى والتنمية المستدامة من إتحاد الصناعات المصرية فى مسابقة "أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة ...
كثير منا يقوم بتعديل المنشورات التى يكتبها على فيسبوك أكثر من مرة لعدد كبير من الأسباب أهمها الأخطاء الإملائية، وهو الأمر الذى سبق وأزعج المستخدمين ...
اتفقت القوى السياسية في مصر بالآونة الأخيرة على أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تتعامل مع الأزمات بشكل يهدف إلى حلها، ولكن بعد أن وقع رئيس ...
■ والد المتوفى حرر محضرًا قبل التشميع بـ15 يومًا.. والمحافظة لم تتحرك إلا بعد مكالمة هاتفية مع "الإبراشى" نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.. لا يحدث ...
اندلع مساء أمس، حريق في الدور الثالث الخشبي من بيت المكرسات الملحق بدير القديسة دميانة بالبراري بلقاس بمحافظة الدقهلية. وفور علمهم بالحادث، حضر ...
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