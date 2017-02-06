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الإبراشي معلقا على خسارة المنتخب: اللي مجنني إن دي أسهل مباراة تعليق ناري من مرتضى منصور بعد خسارة منتخب مصر لأمم إفريقيا حالة الطقس اليوم الإثنين 6/2/2017 في مصر والدول العربية بالأرقام.. مشوار الكاميرون حتي معانقة الأميرة السمراء كوبر : قدمنا بطولة جيدة واعتذر للشعب المصري عن خسارة اللقب
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