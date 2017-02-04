ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية
أسامة كمال يلقن ياسر برهامي درسا على الهواء قاض أمريكي يأمر بوقف مؤقت لقرار ترامب بشأن حظر السفر أقوى ثاني رد لـ عمرو دياب على إساءة شيرين له (فيديو) مسؤولون فرنسيون: منفذ هجوم اللوفر بباريس في حالة حرجة محافظ الجيزة نافيا انقطاع المياه اليوم: كافة المحطات الرئيسية تعمل بصورة طبيعية
الفجر
الفني الفجر
الرياضي LA
FEMME
كنا
-
أخبار مصر
محافظات
عربي ودولي
توك شو
الاقتصاد
حوادث
إسلاميات
فضفضة
Lafemme
منوعات
تكنولوجى
تقارير وحوارات
أبراج
علمنى شكرا
حكايات شهيرة النجار
العدو الصهيوني
سيارات
أقباط وكنائس
الصور
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر في النهائي على الكاميرون؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
x
17:15
أتلتيك بيلباو
أتلتيكو مدريد
x
19:30
ليجانيس
فالنسيا
x
21:45
إيبار
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
x
16:30
شالكه
بوروسيا دورتموند
x
19:30
لايبزيج
الدوري الفرنسي
موناكو
x
18:00
نيس
ديجون
x
21:00
باريس سان جيرمان
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:30
آرسنال
وست بروميتش ألبيون
x
17:00
ستوك سيتي
هال سيتي
x
17:00
ليفربول
توتنهام هوتسبير
x
19:30
ميدلزبره
الدوري الإيطالي
بولونيا
x
21:45
نابولي
كأس الأمم الأفريقية - الجابون
بوركينا فاسو
x
21:00
غانا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    18.7 ج.م

  • يورو

    20.7029 ج.م

  • ر.س

    4.9867 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    61.3517 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    5:15 ص

  • ظهر

    12:09 م

  • عصر

    3:13 م

  • مغرب

    5:35 م

  • عشاء

    6:54 م

الطقس