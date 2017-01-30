هنأت السفارة البريطانية بالقاهرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره المغربي 1-0 ...
أسفرت حملة نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، للكشف ...
نُقدم لكم توقعات حالة الطقس فى مصر والدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يسود طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا. حالة ...
هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة، المنتخب المصري بعد فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد في دور الثمانية ببطولة إمم إفريقيا 2017. وقالت السفارة ...
أكد محمد سامي نقيب الزراعيين الجديد بمحافظة القليوبية، أنه سعيد بثقة الأعضاء من خلال الانتخابات التي شهدتها النقابة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إحداث ...
أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية عن تراجع خسائرها خلال النصف الثاني من العام الماضي. وأضحت الشركة في بياناً لها أنها حققت خسائر بقيمة 188.7 مليون ...
توسيع مبيعات أجهزة ايفون فى الهند أصبح أمر له أولوية رئيسية لشركة آبل، وذلك لأن مبيعاتها تتراجع بشكل كبير فى الصين، ووفقا لتقرير جديد من ...
بعد الفوز الذي حققه المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره المنتخب المغربي وصعوده للدور القبل نهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، هرع المصريين ...
بسبب سفريات "سراج الدين" المستمرة منذ سنوات طويلة، ربما من قبل ثورة 25 يناير، وأنا فى عزلة.. امتنعت عن الذهاب لمتابعة نشاطات مكتبة الإسكندرية، ...
"الحامي هو الله".. شعار من 3 كلمات وحد بين المصريين عمومًا، والأقباط خصوصًا، بعد أن حل حادث انفجار الكنيسة البطرسية، والذي راح ضحيته 28 شهيدًا، في ...
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