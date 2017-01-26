أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإحالة 19 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش بناءا على طلبهم. ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، القرار ...
قال اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ هناك خطة لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية الخاصة بالأورام والأمراض السرطانية، لتكون مصرية ...
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧ بنقل عدد من العاملين بجهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات، وتم نشر القرار في ...
قرر سامح عاشور نقيب المحامين، تخصيص مبلغ 409 ألف جنيه للنقابة الفرعية بالمنيا لبناء سور حول نادي المحامين بمدينة المنيا الجديدة. قال محمد الكسار، ...
أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة وعمل حملات نظافة وإزالة أكوام القمامة ...
ارتفع سعر صرف الدولار تدريجيا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في البنوك الخمسة الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والبنك العربي ...
يوفر تطبيق "ديفيند ماي واي فاي" لمستخدمي آي أو إس وأندرويد معاً مجموعة مزايا أمنية تتيح للمستخدمين الاعتماد على شبكات واي فاي العامة المفتوحة دون ...
مثله كأي مواطن عادي تمر عليه لحظات رومانسية يريد أن ينفرد خلالها بزوجته بعيد عن الأضواء، فقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس باصطحاب زوجته ...
وفاة "ماما نونا" تسببت فى جلطة لأشهر جراح فى مصر.. وعتاب الأصدقاء لأنس الفقى رحم الله أم السينما المصرية كريمة مختار، التى أخذت اللقب من أم ...
فى الاجتماع الاسبوعى هنأ البابا تواضروس الثاني، رجال الشرطة بمناسبة عيدهم، في الاجتماع الأسبوعي، مشيرًا إلى دورهم في حفظ الأمن والنظام، مشيدًا ...
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