نفى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، ما تردد حول انقطاع المياه اليوم بالمحافظة، مطالبًا بعدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات، قائلًا: "إن كافة ...
أغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، صفحة منفذ هجوم اللوفر "عبدالله رضا رفاعي الحماحمي" صاحب الـ 29 عامًا. وكان المدعي العام الفرنسي، ...
أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس قارس البرودة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم السبت، شديد ...
أدان الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا حادث الاعتداء الذي استهدف عسكريين فرنسيين الجمعة قرب متحف اللوفر بباريس. وقال نشأت الحصري رئيس ...
أكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أوتوبيس 1456 رحلات السويس بمنطقة الصاعدة ...
استحوذت المؤسسات على 42.23% من المعاملات في البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنقضي، بينما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.77%. بينما ...
حذرت تقارير أمنية من تزايد عمليات القرصنة في السنوات القليلة الماضية، وقالت إن الحسابات الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان معروضة للبيع على الإنترنت ...
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، محاولة إرهابية جديدة، بعد إطلاق أحد أفراد الأمن الفرنسى النار على شخص حاول اقتحام متحف اللوفر وسط باريس، ...
ونحن فى السوق العدد الماضى فاجأنا نبأ رحيل سيد شعراء الأغنية العامية سيد حجاب ورغم أن الخبر مر عليه أسبوع وفى تقاليد السوق كل يوم فيه جديد لكن لا ...
في خطوة جديدة على طريق التفوق، نشرت صفحة "دموع مريم" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نتيجة التيرم الأول للطالبة بكلية الصيدلة "مريم ملاك زكري ...
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