أهم أخبار اليمن.. انشقاق قبائل موالية للحوثيين عقب مقتل زعيمها

تناولت أخبار اليمن اليوم قالت مصادر قبلية يمنية في عمران شمال صنعاء، إن قبائل "العصيمات" الموالية للحوثيين انشقت عن الجماعة وأعلن مقاتلون من القبيلة انسحابهم من جبهة نهم إثر مقتل زعيم قبلي، متهمة الحوثيين بخيانته.

انشقاق قبائل موالية للحوثيين عقب مقتل زعيمها

شهدت أخبار اليمن اليوم قالت مصادر قبلية يمنية في عمران شمال صنعاء، إن قبائل "العصيمات" الموالية للحوثيين انشقت عن الجماعة وأعلن مقاتلون من القبيلة انسحابهم من جبهة نهم إثر مقتل زعيم قبلي، متهمة الحوثيين بخيانته.

وأكدت المصادر، أن "القيادي الحوثي والزعيم القبلي في قبائل العصيمات رائد علي البشاري، قتل في معارك مع القوات الحكومية في بلدة نهم شرق صنعاء، لينسحب على إثر ذلك كل مقاتلو قبيلة العصيمات، وتعلن القبيلة انشقاقها".

انتهاكات الحوثيين ضد أطفال

تضمنت أخبار اليمن اليوم تعيش البلاد وضعاً إنسانياً بالغ الصعوبة، حيث يتعرض غالبية الشعب اليمني لانتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية، والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان، في ظل واقع فرضته ميليشيات الحوثيين وصالح التي انقلبت على السلطة في أواخر العام 2014، ومارست أبشع الجرائم اللاإنسانية في حق النساء والاطفال والمدنيين العزل.

الحوثيون يطلقون النار على مواطن في إب

كشفت أخبار اليمن اليوم قامت مليشيات الحوثي وصالح بالاعتداء على مواطن بالضرب المبرح وأصابته بطلق ناري في الرقبة بذريعة عدم إفساحه الطريق لمرور سيارة الحوثيين في الطريق العام الرابط بين إب وتعز بمدينة القاعدة.

وأفاد شهود عيان بأن نجل رجل الاعمال عبدالملك برعات تعرض للاعتداء من قبل مليشيات الحوثي وصالح أسعف إثر ذلك إلى المستشفى.



