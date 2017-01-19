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اليمن: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتلبية متطلبات الشعب

الخميس 19/يناير/2017 - 11:44 م
اليمن: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتلبية متطلبات الشعب
نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح
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وكالات
 
أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي ‏محسن صالح، أن الدعم الذي يقدمه ‏التحالف العربي في اليمن لدعم الشرعية والجيش في بلاده، ‏أسهم في تحقيق انتصارات في مختلف جبهات ‏القتال ضد الميليشيات الانقلابية.
 
وثمن الفريق محسن لدى لقائه يوم الخميس، في مأرب، ‏محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وقائد ‏المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين ‏الوائلي، التضحيات الجسيمة لقوات الجيش الوطني اليمني ‏والمقاومة الشعبية في سبيل استعادة الدولة من ‏قبضة المليشيات الانقلابية، مشيداً في الوقت ‏نفسه بما حققته السلطة المحلية والأجهزة ‏الأمنية والعسكرية بالمحافظة، في إطار تلبية ‏متطلبات السكان وتثبيت الأمن والاستقرار في ‏المناطق المحررة.‏

واطلع المحافظ العكيمي واللواء الوائلي ‏ونائب الرئيس اليمني، على سير العمليات ‏العسكرية والجهود المبذولة من قبل السلطة ‏المحلية في تطبيع الأوضاع بالمحافظة.‏

وشدد الفريق محسن، على ضرورة مضاعفة ‏الجهود وتوحيد الصفوف والتكاتف مع مختلف ‏المكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية.‏

ومن سياق متصل، أثنى نائب الرئيس اليمني على دور التحالف العربي لدعم الشرعية في تلبية متطلبات ‏السكان في محافظات مأرب والبيضاء والجوف ‏وصنعاء.‏

وأعرب خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة ‏المدنية اليمني عبدالعزيز جباري، عن تقديره ‏للأدوار التي تبذلها الحكومة في بلاده، برئاسة ‏أحمد عبيد بن دغر ونوابه، وسعيهم الحثيث ‏للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الشعب اليمني ‏والعمل على تخفيف معاناتهم التي تسبب بها ‏الانقلاب على السلطة.

وأشار إلى حرص الرئيس اليمني عبدربه ‏منصور هادي في أن تكون المحافظات الواقعة ‏تحت إدارة الحكومة الشرعية، نموذجاً للوجود ‏الحقيقي للدولة، تزامناً مع استمرار تقدم الجيش والمقاومة الشعبية نحو استكمال عملية ‏التحرير وإسقاط مشروع الانقلاب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الجهود ‏الحكومية الجارية، في إطار تطبيع الأوضاع في ‏المناطق المحررة.
وأكد الوزير جباري من جهته أن الحكومة ‏تسعى إلى تضافر الجهود، من استكمال استعادة ‏مؤسسات الدولة وإفشال مشروع الانقلاب ‏الفوضوي.‏
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