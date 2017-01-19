اليمن: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتلبية متطلبات الشعب
الخميس 19/يناير/2017 - 11:44 م
وكالات
أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن الدعم الذي يقدمه التحالف العربي في اليمن لدعم الشرعية والجيش في بلاده، أسهم في تحقيق انتصارات في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية.
وثمن الفريق محسن لدى لقائه يوم الخميس، في مأرب، محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، التضحيات الجسيمة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في سبيل استعادة الدولة من قبضة المليشيات الانقلابية، مشيداً في الوقت نفسه بما حققته السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، في إطار تلبية متطلبات السكان وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
واطلع المحافظ العكيمي واللواء الوائلي ونائب الرئيس اليمني، على سير العمليات العسكرية والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع بالمحافظة.
وشدد الفريق محسن، على ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف والتكاتف مع مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية.
ومن سياق متصل، أثنى نائب الرئيس اليمني على دور التحالف العربي لدعم الشرعية في تلبية متطلبات السكان في محافظات مأرب والبيضاء والجوف وصنعاء.
وأعرب خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالعزيز جباري، عن تقديره للأدوار التي تبذلها الحكومة في بلاده، برئاسة أحمد عبيد بن دغر ونوابه، وسعيهم الحثيث للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الشعب اليمني والعمل على تخفيف معاناتهم التي تسبب بها الانقلاب على السلطة.
وأشار إلى حرص الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في أن تكون المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، نموذجاً للوجود الحقيقي للدولة، تزامناً مع استمرار تقدم الجيش والمقاومة الشعبية نحو استكمال عملية التحرير وإسقاط مشروع الانقلاب.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الجهود الحكومية الجارية، في إطار تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.
وأكد الوزير جباري من جهته أن الحكومة تسعى إلى تضافر الجهود، من استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإفشال مشروع الانقلاب الفوضوي.
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