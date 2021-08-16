ميركل: "أسباب سياسية داخلية" أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن أسباب سياسية داخلية" أمريكية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، إن أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابل باتت تحت سيطرة الحركة.

وأعلنت الحركة، أنها تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.