Advertisements

"حاولت تمسك العصفور فسقطت من الـ14".. لغز وفاة طفلة سودانية ببولاق

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
حضرت "ريهام.م"، طفلة لم تكمل الـ 14 عاما من عمرها، إلى محافظة الثلاثة أهرامات، رفقة أسرتها قادمة من السودان، بعد ويلات الانقسام الذي ضرب بلادها، لتقيم داخل شقة سكنية، بحي بولاق الدكرور.


وأقامت الطفلة رفقة والدتها، بالشقة المشار إليها لأشهر طويلة، وفي يوم خرجت الطفلة لتفتح نافذة شقتهم الكائنة بالطابق الـ 14، تنظر إلى العصافير وهي تحلق في السماء.


تلاحظ للطفلة اقتراب أحد العصافير نحوها، وحال محاولتها إمساكه، اختل توازنها وسقطت أرضا، وسط بركة دماء، لتلقى مصرعها في الحال.


تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغًا بسقوط طفلة سودانية الجنسية، داخل منور العقار سكنها بنطاق القسم.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد محمد سكر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة طفلة وسط بركة دماء.


وبإجراء التحريات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، وسماع أقوال شهود العيان تبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية ضخمة تقترب من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على أول الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير علي لطفي مع الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجمه السابق

منذ ساعة

تجميد لنهاية الموسم.. فرمان ناري من إيهاب جلال ضد ثلاثي الإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

ليس مبابي.. صفقة ستهز ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

الباز يفجر مفاجأة عن الحالة الصحية لوائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد: نحترم باريس سان جيرمان ونقدر مبابي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار عاجل من القوي العاملة بشأن مصنع زيوت السيارات المحترق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

ساعات قليلة تفصل مبابى عن ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بداية كارثية لنجل زيدان في الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- نجم بيراميدز يعلن رحيله عن الفريق السماوي

منذ حوالي 17 ساعة

"يصيب الأعضاء التناسيلة".. استشاري جليدية: امنعوا هذه العادة فورا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر غياب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز الأخيرة

منذ حوالي 18 ساعة

حسمها بالفعل.. شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:34 م

ساعات قليلة تفصل مبابى عن ريال مدريد

قرار عاجل من القوي العاملة بشأن مصنع زيوت السيارات المحترق

01:31 م

تجميد لنهاية الموسم.. فرمان ناري من إيهاب جلال ضد ثلاثي الإسماعيلي

10:28 م

مفاجأة مدوية.. سر غياب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز الأخيرة

08:57 م

صفقة تبادلية ضخمة تقترب من الأهلي

08:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان