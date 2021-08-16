"حاولت تمسك العصفور فسقطت من الـ14".. لغز وفاة طفلة سودانية ببولاق

حضرت "ريهام.م"، طفلة لم تكمل الـ 14 عاما من عمرها، إلى محافظة الثلاثة أهرامات، رفقة أسرتها قادمة من السودان، بعد ويلات الانقسام الذي ضرب بلادها، لتقيم داخل شقة سكنية، بحي بولاق الدكرور.





وأقامت الطفلة رفقة والدتها، بالشقة المشار إليها لأشهر طويلة، وفي يوم خرجت الطفلة لتفتح نافذة شقتهم الكائنة بالطابق الـ 14، تنظر إلى العصافير وهي تحلق في السماء.





تلاحظ للطفلة اقتراب أحد العصافير نحوها، وحال محاولتها إمساكه، اختل توازنها وسقطت أرضا، وسط بركة دماء، لتلقى مصرعها في الحال.





تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغًا بسقوط طفلة سودانية الجنسية، داخل منور العقار سكنها بنطاق القسم.





انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد محمد سكر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة طفلة وسط بركة دماء.





وبإجراء التحريات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، وسماع أقوال شهود العيان تبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.