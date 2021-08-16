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بكلمات مليئة بالحب.. أحمد حسن راؤول يهنئ تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرص الشاعر أحمد حسن راؤول على تهنئة الفنان تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر راؤول صورة للفنان تامر حسني، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وانت أجدع واطيب وأرجل فنان في الدنيا كل سنة وانت محترم في الشغل ومحترم في الأخوة، ومحترم في الزعل". 

وتابع قائلاً :"أنا مقدرش اتكلم عن فنك؛ لإن تاريخك يتكلم عنك بس بتكلم عنك كشخصية عرفتها عن قرب ولازم اديك حقك وسط كل مشاغلك ودايماً بترد دايماً موجود دايما بتساند بتساعد أي حد". 

وأضاف قائلاً :"تسلم اللي ربتك ويخليهالك يا رب، كل سنة وانت قدوه في حاجات كتير أوي، كل سنة وانت نجم الجيل وكل جيل كل سنة وانت تامر حسني". 

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