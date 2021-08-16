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فريق الأكاديمية بالإسكندرية يحصد ثاني مسابقة الغواصات البحرية بأمريكا

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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فاز فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية INVICTUS بالمركز الثاني للمرة الثانية على التوالي في فعاليات المسابقة الدولية للغواصات البحرية MATE ROV 2021 بمدينة جونسون سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المسابقة سنويا تحت رعاية MATE، Oceanering، Eastman، Microsoft، ووكالة ناسا الأمريكية.

كما حقق الفريق المركز الأول في العرض التقديمي والتقرير الهندسي، في حين شارك في المسابقة 60 فريقا من 20 دولة يمثلهم 1200 طالبا وطالبة من مختلف دول العالم مثل أمريكا، روسيا، سويسرا، هولاندا، كندا، الصين، ماليزيا، الإمارات، تونس، ألمانيا، إنجلترا.

وتأهل فريق الأكاديمية للمسابقة الدولية بعد مشاركته فى التصفيات الإقليمية بمصر التى أقيمية بالأكاديمية العربية بأبي قير تحت إشراف المركز الإقليمي للمعلوماتية خلال الفترة 2-5 يونيو 2021

يذكر أن مسابقة الغواصات البحرية ROV هي مسابقة دولية بدأت عام 2001 بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية لتعلم ولتطوير تكنولوجيات الروبوت التي تعمل تحت الماء حيث تستخدم هذة الروبوتات في مختلف الصناعات والمجالات البحرية والمائية، خاصة إصلاح وتركيب وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتي تربط شبكات الاتصالات والمعلومات بين مختلف قارات العالم، بالإضافة لصناعات البترول والغاز والنقل البحري والإنقاذ وهندسة المحيطات وغيرها.
ويشرف علي الفريق المهندس عمرو خميس مركز تحديث الصناعة بالأكاديمية ولجنة الإشراف والتنظيم من الأكاديمية الدكتور أحمد خميس الشناوي.

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