شريف الحطيبي يهدي ملكة بريطانيا روايته الأولى The Merchant



وقال الحطيبي " بعد ستة سنوات من الكتابة المرهقة، كنت اتطلع لنجاح الكتاب، وكنت علي علم أن إيجاد دار نشر ليس بالأمر السهل، ومن المحتمل أن يستمر البحث عنها لسنوات، لذلك شعرت بإنني استحق دفعة معنوية، ففكرت في أن ارسل الرواية لملكة بريطانيا، نظراً لأنها ملكة مسقط رأسي وذلك له مكانة خاصة في قلبي، وثانيًا لأن القصة بالإنجليزية وبها أحداث خاصة بالملوك والملكات، وبمجرد أن رأيت إخطار التوصيل من مدينة ٦ اكتوبر للقصر الملكي في لندن وأنه تم إستلام الرواية شعرت بمكافأة معنوية كبيرة".



وعلى الجانب الآخر حقق الكتاب نجاحاً كبيراً بتواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وذلك بعد طرحه في السوق المصرية والعربية منذ أوائل مايو الماضي، وكانت الرواية قد صدرت باللغة الإنجليزية عن دار السعيد للنشر والتوزيع، وتم طرحها في عدد من المنصات الرقمية أيضاً، وهي قصة خيالية مستوحاة من قصة صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ، التاجر الذي امتلك اسطول بحري مكون من الف سفينة وربح ثروات هائلة من الذهب يواجه ملوك الجريمة والدهاء في محاولتهم للايقاع به والاستيلاء على أسطوله.



وأكد الحطيبي أنه يعمل علي هذه الرواية بشكل فعلي منذ مايقرب من 11 عاماً، حيث قام بتحضيرها وتجميع المعلومات اللازمة لكتابتها في مايقرب من 5 سنوات، واستمر في كتابتها خلال 6 سنوات والسبب في طول تلك الفترة عمله في الإعلام كمذيع علي قناة "CBC سفرة" حيث كان يقدم برنامجه "ساندوتش وحاجة ساقعة" ومن قبل كمحرر ومراسل ومذيع أخبار باللغة الإنجليزية بالتليفزيون المصري.



وقال:" رواية التاجر بدأت تظهر ملامحها معي منذ المدرسة تقريبا، ولكن ظللت لفترة طويلة أجمع الأفكار، لأني وجدتها قابلة لإدخال العديد من الأفكار في رواية واحدة، خاصة بعدما شاهدت فيلم وثائقي عن صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ وهو "جين ها"، واستوحيت من القصة الخاصة به الكثير وأن يكون الشخصية الرئيسية في أحداث روايتي، ودمجت معه كل الأفكار الأخري مثل سندريلا وأحدب نوتردام وغيرها من القصص الخيالية الممتعة، وكتبت في نهاية الكتاب اسماء كل هذه القصص التي أستوحيت منها بالطبع، بالإضافة إلي الموسيقي والمباني والعديد من الأمور التي تحكي ملايين القصص والحكايات".

تسلم القصر الملكي في باكينجهام رسالة من مصر إلي إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وكانت الرسالة عبارة عن نسخة أصلية من "التاجر" أو "The Merchant"الرواية الاولي للإعلامي شريف الحطيبي والتي صدرت باللغة الإنجليزية، وهي السابقة الأولي من نوعها في عالم الأدب، حيث أكد شريف أنه كان يسعي منذ أن صدرت الرواية في إرسال نسخة إلي ملكة بريطانيا لأنه كان حلم قديم له في أن تقرأ الملكة إليزابيث رواية له او على الأقل أن يرسل إليها نسخة منها خاصة بعدما عاش لفترة من طفولته في لندن.