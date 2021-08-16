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المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين هتكوا عرض عامل بالقليوبية

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 5 متهمين ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ 4 أخرين ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، بالقضية رقم 39971 لسنة 2018، والمقيدة برقم 3817 لسنة 2018 كلي شمال بنها، لاتهامهم بهتك عرض عامل وإصابته بإحداث عاهة له وترويعه باستخدام سلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل علي ماهر، والمستشار ماجد نصر هلال، والمستشار خالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات.

وأوضحت المحكمة، أن أمر الإجالة تضمن أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه "م. ف. ح"، عامل، بأن انتزعوا ثيابه العلوية بالقوة والتهديد عنوة عنه واصطحبوه لأحد الأماكن العامة بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، كما عقدوا العزم وبيتوا النية بأن أعدوا أسلحة نارية "بندقية آلية وبدقية خرطوش" وذخائر من ذات العيار، وما أن ظفروا به في مسكنه بالقرية حتى أنهالوا عليه بالضرب.

وتابعت المحكمة، أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه لأحد الأماكن العامة بالقرية واستمروا في التعدى عليه وأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها إصابته بعاهة مستديمة تمثلت فى إصابته بالساعد الأيمن واليد اليمنى والطرف السفلي الأيسر والتي تقدر نسبتها بـ 25%.

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