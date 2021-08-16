"المجتمعات العمرانية": نستهدف الوصول لمليون وحدة إسكان اجتماعي (فيديو)

قال المهندس ممدوح عبد المطلب، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة ووزارة الإسكان يعملوا على توفير وحدات سكنية لجميع الفئات، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ وجاري الانتهاء من 775 ألف وحدة سكنية، وتم تسليم المواطنين 350 ألف وحدة، وسيتم التسليم تباعًا، لافتًا إلى أن المستهدف الوصول لـ مليون وحدة إسكان اجتماعي قريبًا.



وأضاف "عبد المطلب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بقيمة الأرض والمرافق وبدعم نقدي يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 60 ألف جنيه حسب الدخل، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت على إنشاء وحدات لمتوسطي الدخل، وتم إنشاء نحو 200 ألف وحدة ضمن مشروع "سكن مصر" و"دار مصر".



وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم العمل على إنشاء وحدات الجيل الرابع بوحدات مختلفة وفيلات حتى يساهم العائد منها في دعم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، منوهًا بأن جميع الخدمات والمرافق يتم تنفيذها في نفس التوقيت من مياه وكهرباء وصرف صحي، مع إنشاء خدمات صحية وتعليمية وأسواق تجارية وأندية رياضية لتصبح المدن الجديدة مجتمع قابل للحياة ولتحسين جودة حياة المواطن المصري.

