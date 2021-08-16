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المصرى السلوم يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى السلوم فترة الإعداد أمس تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة يوسف حمدى على ملعب المدينة الشبابية بأبى قير . .

ويجرى عاطف كمال المدير الإدارى للفريق اتصالات مع مسئولى بعض الفرق لإقامة عدد من المباريات الودية ابتداء من الأسبوع القادم .

وأكد يوسف حمدى المدير الفنى للفريق أن القائمة الأولى للفريق التى تم إرسالها تضمنت 12 لاعباً فقط وجارى اختبار عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم.

ويتكون الجهاز الفنى من يوسف حمدى مدير فنى ، هانى المصرى مدرب عام ، محمود فتحى مدرب ، جابر البلاسى مدرباً لحراس المرمى ، عبد الله فرج معد بدنى ، عون خالد مدير التعاقدات ، عبد الله مدير الكرة ، *عاطف* كمال مدير إدارى وأشرف يوسف طبيب الفريق .

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