غلق 10 مقاهٍ و4 منشآت تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية بالفيوم ​

جاء ذلك في جولة مكبرة، استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.



وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية شملت مناطق الصيفية، والمدينة الصناعية، وتقسيم نصار، ومنشأة عبد الله، كما شملت الطريق الدائري، وشارعي جمال عبد الناصر، والسد العالي، وميدان التدريب.



وأضاف، أنه تم خلال الجولة رفع الإشغالات والباعة الجائلين بشارع السد العالي، كما تم غلق وتشميع ٣ مقاهي بالمدينة الصناعية، و٣ مقاهي بمنطقة الحادقة، ومقهى بتقسيم نصار، وآخر بمنطقة الصيفية، لتقديمها الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أسفرت الجولة عن غلق وتشميع مقهى، ومطعم، و٣ محال تجارية لبيع قطع غيار السيارات، بشارع السد العالي، لعدم التزامها بمواعيد الغلق المقررة.



وفي استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين، وجه محافظ الفيوم، رئيس المدينة، بسرعة رفع مخلفات البناء وتراكمات القمامة بمنطقة الخريانة خلف المنطقة الصناعية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة ورفع القمامة والإشغالات أولًا بأول.



في ذات السياق، قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بجولة ميدانية بمركز أبشواي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وكذا متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور، وأسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إشغال طريق، ومصادرة 20 شيشة، وغلق أحد المقاهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية وتقديمه الشيشة لرواده بالمخالفة.

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، للوقوف على حالة النظافة العامة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق.