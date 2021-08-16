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نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط natiga.elfagr موقع الفجر الالكتروني عقب المؤتمر الصحفي يوم 17 اغسطس

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:20 م
نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس
نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس
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نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط natiga.elfagr موقع الفجر الالكتروني عقب المؤتمر الصحفي يوم 17 اغسطس


ننشر لكم متابعي موقع الفجر الالكتروني، نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس للشعبتين العلمية والادبية عبر رابط natiga.elfagr، حيث يمكن وقتها لجميع الطلاب الحصول على النتيجة مباشرةً عقب المؤتمر الصحفي يوم 17 اغسطس.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس رسميًا ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17/8/2021، وسيتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة 1 ظهرًا في "بث مباشر"، بحضور وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار لتقديم نتيجة الثانوية العامة 2021 والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

ونحن هنا في في موقع "الفجر" الإلكتروني سنكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس فور الإعلان عنها مباشرةً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).

وتستعرض معكم بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية، خطوات تسجيل البيانات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.


- سجل الاسم.

- سجل رقم الجلوس.

- اكتب البريد الإلكتروني "جي ميل".

- اكتب رقم الهاتف "الأرضي - الهاتف المحمول".
- انقر على "سجل الآن".



نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط natiga.elfagr موقع الفجر الالكتروني عقب المؤتمر الصحفي يوم 17 اغسطس

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