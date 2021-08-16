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ألمانيا: توقف رحلات الإجلاء من مطار كابول بعد إغلاق حشود للمدرج

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:21 م
الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
وكالات
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أوقفت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، رحلات الإجلاء من مطار كابول بعد إغلاق حشود للمدرج.

 

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، إن أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابل باتت تحت سيطرة الحركة.

 

وأعلنت الحركة، أنها تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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