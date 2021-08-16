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كندة علوش تتراجع وتحذف تغريدة عبر حسابها عن أفغانستان

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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كندة علوش تتراجع وتحذف تغريدة عبر حسابها عن أفغانستان

حذفت الفنانة السورية كندة علوش تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي موقع "تويتر" عن الأمور التي تحدث في أفغانستان.

وكانت كندة علوش في تغريدتها:"إمبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها؛ لإني أنصدمت من الردود وكم الناس اللي بتشجع طالبان، أما أخبار أفغانستان وسيطرة طالبان على السلطة فهي الأسوء من نوعها أسوء من الحرائق والزلازل والأوبئة".


أضافت كندة:" ما أبشع السياسة وما أبشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة، كيف ممكن أن نخلص من هالكوابييس؟".


يذكر أن الفنانة كندة علوش شاركت في مسلسل "إلا أنا" وهو من بطولة وفاء عامر، أروي جودة، حنان مطاوع، كندة علوش، شيري عادل، جميلة عوض، ومن تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة.

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