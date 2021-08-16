الكشف عن سبب عدم مشاركة الحارس محمود جاد مع إنبي

رد مصدر مقرب من محمود جاد، حارس مرمى نادي إنبي، على تصريحات حلمي طولان المدير الفني للفريق، عن زيادة وزن جاد 6.5 كيلوجرام، منذ انضمامه للمنتخب الأولمبي في معسكر أولمبياد طوكيو 2020.









ووفقاً لما ذكره المصدر، فإن محمود جاد لا يعاني زيادة في الوزن، كما عاد من اولمبياد طوكيو في فورمة جيدة ووزنه 88 كيلوجراما، وحصل بعدها اللاعب على راحة لمدة يوم فقط فور عودته من الأولمبياد، ومن غير المنطقي أن يزيد وزنه من يوم واحد راحة".









وأضاف المصدر، أن طولان لا يشرك جاد بعد علمه بوج ود مفاوضات مع الحارس من جانب إدارة نادي بيراميدز لضمه خلال الموسم المقبل، حيث يرغب طولان في الإبقاء على الحارس مع إنبي.









وكان حلمي طولان قد أدلى بهذه بهذه التصريحات عقب خسارة الفريق البترولي أمام النادي الأهلي بثنائية في إطار منافسات الجولة ال30 للدوري.









وكان جاد ضمن قائمة المنتخب الأولمبي في مباراتي الأرجنتين والبرازيل خلال منافسات الأولمبياد.









وودع المنتخب الأولمبي أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل (1-0) في الدور ربع النهائي.



