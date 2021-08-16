Advertisements

الكشف عن سبب عدم مشاركة الحارس محمود جاد مع إنبي

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
رد مصدر مقرب من محمود جاد، حارس مرمى نادي إنبي، على تصريحات حلمي طولان المدير الفني للفريق، عن زيادة وزن جاد 6.5 كيلوجرام، منذ انضمامه للمنتخب الأولمبي في معسكر أولمبياد طوكيو 2020.


ووفقاً لما ذكره المصدر، فإن محمود جاد لا يعاني زيادة في الوزن، كما عاد من اولمبياد طوكيو في فورمة جيدة ووزنه 88 كيلوجراما، وحصل بعدها اللاعب على راحة لمدة يوم فقط فور عودته من الأولمبياد، ومن غير المنطقي أن يزيد وزنه من يوم واحد راحة".


وأضاف المصدر، أن طولان لا يشرك جاد بعد علمه بوجود مفاوضات مع الحارس من جانب إدارة نادي بيراميدز لضمه خلال الموسم المقبل، حيث يرغب طولان في الإبقاء على الحارس مع إنبي.


وكان حلمي طولان قد أدلى بهذه بهذه التصريحات عقب خسارة الفريق البترولي أمام النادي الأهلي بثنائية في إطار منافسات الجولة ال30 للدوري.


وكان جاد ضمن قائمة المنتخب الأولمبي في مباراتي الأرجنتين والبرازيل خلال منافسات الأولمبياد.


وودع المنتخب الأولمبي أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل (1-0) في الدور ربع النهائي.

الكلمات المفتاحية

محمود جاد مع إنبي الحارس محمود جاد مع إنبي الحارس محمود جاد

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير علي لطفي مع الأهلي

منذ ساعتين

صفقة تبادلية ضخمة تقترب من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تجميد لنهاية الموسم.. فرمان ناري من إيهاب جلال ضد ثلاثي الإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد: نحترم باريس سان جيرمان ونقدر مبابي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يستقر على أول الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجمه السابق

منذ ساعة

ليس مبابي.. صفقة ستهز ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بداية كارثية لنجل زيدان في الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

حسمها بالفعل.. شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من القوي العاملة بشأن مصنع زيوت السيارات المحترق

منذ ساعة و نصف

عاجل- نجم بيراميدز يعلن رحيله عن الفريق السماوي

منذ حوالي 17 ساعة

ساعات قليلة تفصل مبابى عن ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

"يصيب الأعضاء التناسيلة".. استشاري جليدية: امنعوا هذه العادة فورا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر غياب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز الأخيرة

منذ حوالي 18 ساعة

الباز يفجر مفاجأة عن الحالة الصحية لوائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مدافع المنتخب الأولمبي: مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز شرف لي

غموض حول موقف انضمام نجم الأهلي للمنتخب الأوليمبي

باتيستا: كنا نخطط لمواجهة الفراعنة قبل إجراء قرعة الأولمبياد

أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم

تعرف على موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي الأولمبياد

اللقاء المُنتظر.. موعد مباراة مصر والبرازيل اليوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:34 م

ساعات قليلة تفصل مبابى عن ريال مدريد

قرار عاجل من القوي العاملة بشأن مصنع زيوت السيارات المحترق

01:31 م

تجميد لنهاية الموسم.. فرمان ناري من إيهاب جلال ضد ثلاثي الإسماعيلي

10:28 م

مفاجأة مدوية.. سر غياب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز الأخيرة

08:57 م

صفقة تبادلية ضخمة تقترب من الأهلي

08:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان