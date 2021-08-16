تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى لقاء قوي بين الفريقين.









بينما يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة ضمن مباريات الجولة ذاتها فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.









وجاءت مباريات الأهلي والزمالك أيام 24 و27 أغسطس، ضمن مباريات الجولة ال 33 و34 من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وتقام مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الثلاثاء 24 أغسطس على ستاد خالد بشارة ثم مواجهة أسوان على ملعب السلام الأهلي فى تمام التاسعة مساءًا يوم 27 أغسطس.









بينما الزمالك سيواجه فريقي الإنتاج الحربي والبنك الأهلي أيام 24 و27 أغسطس على ستاد الدفاع الجوي فى تمام التاسعة مساءًا نفس موعد الأهلي للمنافسة على اللقب.