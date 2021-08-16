بعد تجديد عقده..تعرف على أبرز أرقام كورتوا مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، منذ قليل عبر موقعه الرسمي، عن تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة، (حتى 30 يونيو 2026).





وكان انتقل الحارس البلجيكي إلى صفوف النادي الميرنغي، بداية موسم 18/19 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.





يعد كورتوا سبب رئيسى فى تألق النادي الملكي آخر فترة، وبالتأكيد التخلي عن نجم مثله سيكون مجازفة، وإدارة ريال مدريد رفضت تجازف.





وبالنظر للسنوات الذي قضاها البلجيكي مع ريال مدريد، حقق الكثير في وقت قصير وتكون أبرز أرقامه مع الميرنغي:





لعب تيبو كورتوا مباراته رقم 100 في الليجا ضد ألافيس في مينديزوروزا،وحصل على قميص تذكاري من الرئيس فلورنتينو بيريز في نهاية المباراة، يدخل موسمه الرابع مع الفريق والذي ظهر فيه لأول مرة في 1 سبتمبر 2018 في مباراة ليجانيس .