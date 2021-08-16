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"التموين": عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل 2684 منفذ ‏

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تنفيذاً لتوجيهات الدكتور  علي المصيلحي - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، واصل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة ‏حملاته على المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة وقد أسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضر بدون ‏تصريح، و 98 اوكازيون وهمي، وأكد القائم بإعمال قطاع التجارة ‏الداخلية عبد المنعم خليل، ان القطاع ينسق جيدا مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، ‏وأشار إلى أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون حتى الآن ‏وصل الى 2684 محال متنوع ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية، وكشف التقرير المرفوع من القطاع ‏الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الاوكازيون ‏بعدد إجمالي 1147 محال منهم 21 محال قطاع أعمال، تليها ‏الجيزة ب 382 محال منهم 10 محال قطاع أعمال.‏

وأكد احمد كمال - المتحدث الرسمي معاون الوزير ان ‏توجيهات الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏بتشديد الرقابة على المحال المشاركة يأتي لصالح المواطن في ‏الحصول على سلع جيدة إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات ‏الموجودة به، وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي، ‏يتابع يومياً ما يتم رصده من مخالفات وكذلك عدد المحال التي ‏تدخل يوميا للمشاركة في الاوكازيون.‏

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