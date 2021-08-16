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"التموين": عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل 2684 منفذ
الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:22 م
أحمد الشيخ
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تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، واصل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة حملاته على المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من جودة السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة وقد أسفرت الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضر بدون تصريح، و 98 اوكازيون وهمي، وأكد القائم بإعمال قطاع التجارة الداخلية عبد المنعم خليل، ان القطاع ينسق جيدا مع مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، وأشار إلى أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون حتى الآن وصل الى 2684 محال متنوع ما بين الملابس والأدوات المنزلية وكذلك محال بيع الأحذية، وكشف التقرير المرفوع من القطاع الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الاوكازيون بعدد إجمالي 1147 محال منهم 21 محال قطاع أعمال، تليها الجيزة ب 382 محال منهم 10 محال قطاع أعمال.
وأكد احمد كمال - المتحدث الرسمي معاون الوزير ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين بتشديد الرقابة على المحال المشاركة يأتي لصالح المواطن في الحصول على سلع جيدة إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات الموجودة به، وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي، يتابع يومياً ما يتم رصده من مخالفات وكذلك عدد المحال التي تدخل يوميا للمشاركة في الاوكازيون.
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