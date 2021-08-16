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إعلان أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى القليوبية

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم، أسماء اوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 للقسم العملي والأدبي مبصر والقسم الأدبي كفيف.

وأوضح "الشحات"، أن أوائل الثانوية الازهرية للقسم الأدبي "مبصر"، هم سامية صلاح عثمان معهد فتيات المنيرة بالقناطر الخيرية، ومنار حسن عبدالحميد معهد فتيات قليوب، وبسنت محمد عمر محمود معهد فتيات الدير مركز طوخ، وأحمد حصافي خليل معهد دملو مركز بنها، وضحى إبراهيم الصياد فتيات كوم أشفين.

وأوائل القسم العلمي، عمرو محمد حسانين بيومي معهد بلتان مركز طوخ، وعمر السيد متولي معهد بنها النموذجي، وإيمان محمد عبدالله معهد فتيات قليوب، وعبدالرحمن محمد حمزة محمد معهد طوخ، وعبدالله محسن رمضان معهد طوخ.

أضاف "الشحات"، أن أوائل القسم الأدبي "كفيف" هم صالح محمد موسى تهامي من معهد كفر النخلة، وإبراهيم حمدان سيد حسنين معهد قليوب.

وتقدم الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي بخالص التهاني والتبريكات للطلاب الأوائل علي مستوي منطقة القليوبية الأزهرية، ولجميع الطلاب الناجحين متمنين للجميع التوفيق والسداد.
إعلان أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى القليوبية
إعلان أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى القليوبية

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