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"بلومبرج": تكشف تفاصيل أكبر عملية طرح عام فى مصر

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
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سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على خطط طرح أسهم من العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، وقالت إن هذا يمكن أن يكون أكبر عملية طرح أولى عام على الإطلاق فى مصر.

 ونقلت بلومبرج عن أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن المشروع لديه أصول كبيرة جدا جدا وحقيبة كبيرة من الأراضى والمشروعات. وأضاف فى مقابلة بالهاتف مع بلومبرج أنهم فى مرحلة التخطيط الآن، ويمكن أن يبدأوا فى إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض فى أوائل العام المقبل، مضيفا أنه يأمل أن يكون هذا الاكتتاب هو الأكبر فى تاريخ مصر.

 وسيتم الاكتتاب فى البورصة المصرية، بحسب ما ذكر عابدين، مضيفا أنه من الممكن جدا أن يتم فى السوق الدولى أيضا، وأوضح أنهم يقومون بدراسة هذا الخيار.

 وقالت بلومبرج إن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من العديد من المشروعات الكبرى التي دشنها الرئيس السيسى عندما أصبح رئيسا فى عام 2014 كجزء من جهود أكبر لإنعاش الاقتصاد بعد ثورة يناير.

وتستعد الحكومة للنقل نحو 50 ألف من الموظفين على العاصمة الجديدة فى ديسمبر المقبل، بينما من المتوقع أن يصبح الخط الذى يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة جاهزا فى منتصف العام المقبل.

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