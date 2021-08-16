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نائب محافظ قنا: "الري الحديث" يحقق التطوير الشامل للمنظومة المائية

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل الري من الأراضي القديمة للري بنظم حديثة؛ لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على مستوى جميع المساقى الخصوصية.
وأشار، إلى ضرورة تشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعًّال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المشترك بين وزارتي الري والزراعة، الذي نظمته محافظة قنا، لمناقشة الأعمال الجارية بمشروع تأهيل المساقى والتحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

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