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أحمد جمال يروج لأغنيتة الجديدة "انتي عجباني"

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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روج الفنان أحمد جمال لأغنيتة الجديدة التي تحمل عنوان "أنتي عجباني"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر جمال البرومو الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلاً:" إنتي عجباني قريباً". 

والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني ،توزيع محمد شفيق، وتنتمي الأغنية للون الرومانسي السريع، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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