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أغنية "البنات" لأحمد حليم تتصدر التريند وتقترب من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اقتربت أغنية"البنات" للمطرب الشاب أحمد حليم، من مليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب"، كما تصدرت التريند بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا في قسم"الموسيقى" على نفس الموقع، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

وتعد أغنية"البنات" أول تعاون يجمع الملحن بلال سرور، بحليم، وهي من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع هاني ربيع، ومدير إنتاج حسين أمين، والعمل الفني  من إنتاج وإخراج شركة غاليديا.

ظهر حليم، في الكليب بشكل مختلف حيث ارتدى طوال الكليب زي صعيدي، ليجسد دور الشاب الصعيدي، كما خضع حليم، لجلسه تصوير بعدسة المصور محمود عاشور.

جدير بالذكر أنه من آخر أعمال حليم، أغنية "شاكب راكب" ، وهي من كلمات هاني صارو ألحان أحمد زعيم، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس وإخراج غاليديا.
أغنية "البنات" لأحمد حليم تتصدر التريند وتقترب من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"
أغنية "البنات" لأحمد حليم تتصدر التريند وتقترب من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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