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دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الأهلية

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب اجتياز اختبارات القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة).

وأوضح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على د. محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، ومسئولي القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الأهلية، للمراجعة.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات القبول الإلكترونى للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم رفع هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https:www.facebook.comMOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http:mohesr.gov.eg وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

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