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الرئيس اللبناني: نحن بصدد تشكيل حكومة خلال أيام

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:38 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن إدارته بصدد تشكيل حكومة خلال أيام، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

 

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

 

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

الكلمات المفتاحية

لبنان الرئيس اللبناني الحكومة اللبنانية

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