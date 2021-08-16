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مسؤول: الوجود الأمريكي في أفغانستان سينتهي في الأيام الثلاثة المقبلة

الإثنين 16/أغسطس/2021 - 02:55 م
قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات
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قال مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن الوجود الأمريكي في أفغانستان سينتهي في الأيام الثلاثة المقبلة.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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