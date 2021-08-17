هل يحق للمستفيدين المبادرات السابقة التقديم في "سكن لكل المصريين"؟

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق هو المنفذ الرئيسي لبرنامج "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومحدودي الدخل، لافتة إلى أنهم أعلنوا عن إعلانين، يوجد منهم إعلان مفتوح حاليًا للتقديم فيه.



وأضافت "عبد الحميد"، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق هذا البرنامج في شهر ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن الرئيس وجه أيضًا بإطلاق مبادرة البنك المركزة بشروط أكثر تيسيرًا، موضحة أن أهم شروط المبادرة هي حدود الدخل لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ 4500 جنيه للأعزب و6000 للأسرة لمحدودي الدخل، و10000 جنيه للأعزب و14000 للأسرة لمتوسطي الدخل.



وأوضحت أن الحدود الفعلية للوحدات السكنية مليون و400 ألف جنيه جنيه لمتوسطي الدخل، و350 ألف جنيه لمنخفضي الدخل، متابعة: "لدينا إعلان مفتوح حاليًا كترجمة فعلية للمبادرة"، لافتة إلى أن التقسيط ممتد حتى 30 عامًا بفائدة 3% متناقصة، مؤكدة أنها أرقام غير مسبوقة.



وذكرت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن أمس الأحد 15 أغسطس كان أول يوم للتقديم في الإعلان، متوقعة أن يشهد الإعلان إقبالًا كبيرًا من المواطنين، موضحة أن أسعار الوحدات السكنية ضمن المبادرة تبدأ من 165ألف جنيه لـ 310 ألف جنيه لمنخفي الدخل، ومن 470 ألف جنيه لـ 950 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.



وشددت على أن عدم الحصول على وحدات سابقة ضمن أهم الشروط للمشاركة في المبادرة، متابعة: "من حق من لم يحصلوا على وحدات الاستفادة أولًا من المبادرة، وبعدها من الممكن النظر إلى من استفادوا من قبل"، موضحة أنه تم طرح وحدات لمنخفضي الدخل في أكثر من 16 محافظة.



وكشفت "عبد الحميد"، عن الفرق بين الوحدات الخاصة بمشروعي "سكن لكل المصريين" و"سكن مصر"، موضحة أن هناك اختلافات طفيفة بين المشروعين في مستوى التشطيبات، وفي أسعار الوحدات السكنية، ولكن المشروعين متشابهين.

