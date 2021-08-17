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شيرين رضا تعلق علي مشاهد فرار أهالي كابول بسبب طالبان

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" صورة مرسومة لأهالي كابول وهم يتمسكون بالطائرة هربا من طالبان بعد سيطرتها علي المنطقة.

حيث قالت:"لن أنسى هذا المنظر أبدا".

يذكر أن ازدحم مطار كابول بالمواطنين الأفغان، الذي فضل الخروج من البلاد بعد فرار رئيس أفغانستان، تاركا كرسي الرئاسة وسيطرت طالبان على كابول.

قد شهد مطار كابول إطلاق نار في الهواء من قبل القوات الأمريكية، ولقي عدد من المواطنين مصرعهم بهذه الطلقات.

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