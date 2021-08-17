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رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مع جوهرة (صور)

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل في الساعات القليلة الماضية، حول مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار فيديو لها وهي مندمجة في وصلة رقص جمعتها بالراقصة جوهرة، حيث تألقت "يوسف" أثناء رقصها مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جوهرة، ببدلتين رقص، في عدد من الفيديوهات ويحيط بها الحاضرين وكان من بينهم رانيا يوسف والتي قررت منافستها في الرقص.

وتشارك رانيا يوسف في مسلسل "الحرامي 2"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.
رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مع جوهرة (صور)
رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مع جوهرة (صور)
رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مع جوهرة (صور)
رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مع جوهرة (صور)
رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مع جوهرة (صور)
رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مع جوهرة (صور)

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