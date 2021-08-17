مصطفى كامل يطرح رابع أغاني البومه الجديد"نفسي ثم نفسي"

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طرح الفنان مصطفي كامل، عبر منصحة الفيديوهات الشهيرة"يوتيوب"، رابع أغنيات ألبومة الجديد "وجع قلبي" وتحمل الأغنية عنوان"نفسي ثم نفسي".



أغنية "نفسي ثم نفسي"، هي أغنية جديدة علي مصطفى كامل، من كلمات هشام عبد الحليم والحان محمد سراج وتوزيع أحمد باريتون





وتقول كلمات الأغنية:

"نفسى ثم نفسى خلاص.. ومش هعمل حساب للناس.. ومش أنانية أنا بظبط.. وببنى للى جاى أساس

.. لأنى تعبت في حياتى.. خلاص قررت أنا الآتى... أول حاجة ح أعملها.. ح أرتب أولوياتى.. حاجات غالية أوى عليا.. هحاول إنى ماخسرهاش.. حاجات ملهاش أهمية

.. ح أبعها حتى لو ببلاش".