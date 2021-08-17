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شيرين رضا تصور دروها في "موضوع عائلي" مع ماجد الكدواني

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تشارك الفنانة شيرين رضا في مسلسل "موضوع عائلي"، مع الفنان ماجد الكدواني، وانتهت شيرين رضا من تصوير أسبوع من دورها في المسلسل.

وأوشك تصوير المسلسل على الانتهاء كاملًا لأنه ينتمي لنوعية المسلسلات 10 حلقات فقط؛ ومن مقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.


مسلسل "موضوع عائلي" من بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا، رنا رئيس، إيناس كامل، وغيرهم من النجوم، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندى.

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