ريهام سعيد تشعل "إنستجرام" بنيولوك جديد (صورة)

نشرت الفنانة ريهام سعيد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها وظهرت فيها بنيولوك جديد وقصة شعر جديدة.



َوعلقت قائلة:"الي جاي أحلى اووي".



يذكر أن نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوست تعلن فيه اعتزالها الإعلام واتجاهها للتمثيل فقط.



وقامت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد بترويج لمسلسل "وادي الجن الجن الجزء الثاني" عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي تشويقي وهو مكون من 7 حلقات فقط ويغلب عليه جو من التشويق والإثارة.





مسلسل وادي الجن بطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، وهنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للأعلامية ريهام سعيد ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، ومن إخراج حسام الجوهري، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر.