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بسمة وهبة بعد سيطرة طالبان على كابول: "الحمد لله على نعمة سكينة الوطن"

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لفتاة افغانستانية ملثمة.

وعلقت قائلة:"الحمد لله يارب لك الف حمد وشكر على نعمة سكينة الوطن،وأمان العيش والحياة".

وشهد مطار كابول الازدحام بالمواطنين الأفغان، الذي فضلوا الخروج من البلاد بعد فرار رئيس أفغانستان، تاركا كرسي الرئاسة بعد سيطرة طالبان على كابول.

يذكر أن مطار كابول قد شهد إطلاق نار في الهواء من قبل القوات الأمريكية، ولقي عددا من الأشخاص مصرعهم بهذه الطلقات اليوم.

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