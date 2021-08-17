جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية: "الطالب عندنا كأنه بيدرس في انجلترا"

قال الدكتور علاء عطا، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الطالب الذي يدرس بفرع الجامعة في مصر يدرس نفس ما يدرسه الطالب في انجلترا، معلقا: "الطالب كأنه بيدرس هناك ولكنه عايش في مصر".



وأشار "عطا"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الامتحانات التي يؤديها الطالب في مصر هى نفسها التي يؤديها الطالب في انجلترا، منوها بأن الطالب يحصل على شهادة بريطانية ويسمح له بالعمل في انجلترا بموجب الشهادة.



ولفت إلى أن أعضاء هيئة التدريس في فرع الجامعة بانجلترا متشوقون للمجيىء إلى مصر والتدريس بفرع العاصمة الإدارية، معلقا: "عايزين يجوا العاصمة الإدارية وبيعتبروها زي الأهرامات"، منوها بأن هناك زيادة مضطردة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة.

