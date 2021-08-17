موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويلتقي الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد الدفاع الجوي، بدلا من استاد القاهرة الدوري.





موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ويقام لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ووادي دجلة اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 على ملعب استاد الدفاع الجوي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، و ستذاع المباراة عبر شاشتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.



