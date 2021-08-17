Advertisements

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة في الدوري

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد الدفاع الجوي، بدلا من استاد القاهرة الدوري.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة
ويقام لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ووادي دجلة اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 على ملعب استاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة
تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، و ستذاع المباراة عبر شاشتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ ثلث ساعة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي لمدة 3 مواسم

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. وكيل الشناوي يكشف حقيقة اقترابه من النصر السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الزمالك يضم صفقة جديدة خلال ساعات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات تعرض صاحب "بازار" في البحر الأحمر للتهديد

منذ 42 دقيقة

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الملحن محمد سعد بعد معاناته مع فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عرض خرافي من الدوري السعودي لخطف نجم الأهلي ( ليس الشناوي)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من حنان ماضي عقب وفاة والدها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يدرس طرد الثلاثي الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا تعيش أسوأ كوابيسها.. فشل في وصول الأسمنت لسد النهضة وفرصة عظيمة لـ "مصر"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات تعرض صاحب "بازار" في البحر الأحمر للتهديد

عاجل.. أول تعليق من حنان ماضي عقب وفاة والدها

11:36 م

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقة الموسم

01:20 ص

عرض خرافي من الدوري السعودي لخطف نجم الأهلي ( ليس الشناوي)

02:19 ص

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

07:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان