موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند في نهائي السوبر الألماني

يستعد نادي بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس السوبر الألماني 2021.





ويشارك بايرن ميونخ في كأس السوبر باعتباره الفائز بالدوري الموسم الماضي، فيما يخوض بروسيا دورتموند هذه المباراة بصفته بطل كأس ألمانيا.





وشهد السوبر الألماني العام الماضي مباراة نارية أيضًا بين بايرن وبروسيا دورتموند، انتهت لصالح العملاق البافاري بثلاثة أهداف لهدفين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



