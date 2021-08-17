موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب بترو سبورت.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.





ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 39 نقطة.



