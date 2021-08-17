خاص - الزمالك يضم صفقة جديدة خلال ساعات

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، كواليس اتفاق اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب مع مجلس إدارة نادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، لانتقال كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي إلى صفوف القلعة البيضاء.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : الزمالك تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات كريم العراقي، ورحب مسئولي المصري بالتفاوض مع الزمالك ولكن بشروط معينه.





وأضاف : هناك جلسة عصر اليوم الثلاثاء بين مسئولي الزمالك والمصري للاتفاق على بعض الشروط بين الطرفين، حيث أن الفريق البور سعيدي طلب التعاقد مع لاعبين من الزمالك مقابل رحيل كريم العراقي.





وأتم المصدر ذاته حديثه : كريم العراقي يرحب بالانتقال لصفوف الزمالك وأبدى رغبته قبل مشاركته مع المنتخب الاولمبي ببطولة طوكيو ٢٠٢٠، لكن اللاعب عقده ممتد مع النادي المصري، لذلك جلسة اليوم بين مسئولي الزمالك والمصري هي من تحسم انتقال اللاعب من عدمه.



