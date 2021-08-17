استشاري تغذية تصدم المشاهدين بخطورة تناول البطيخ مع الجبن (فيديو)

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، إن ه لا يوجد وصفات علاجية تناسب الجميع لعلاج بعض الامراض، معقبة:"مافيش حاجة اسمها وصفة سحرية لعلاج شيء معين"



وتابعت "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تناول القرفة قد يؤدي إلى اجهاض في بداية الحمل، وتناول الجنزبيل على الريق قد يؤدي إلى قرحة في المعدة، مضيفة أن زيت الزيتون يحتوي على قدر من الفوائد، ولكن عند تناوله بقدر معقول.



ولفتت إلى أن تناول المياه الغازية تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، وتؤدي إلى التهابات في المفاصل، وهذا سبب زيادة التهابات في المفاصل والرقبة، معقبة:" زيادة التهاب المفاصل ناتج من السكريات والمياه الغازية"



وأشارت إلى أن تناول الطبيخ مع شيء مالح مثل الجبنة قد يؤدي إلى احتباس ماء لبعض الناس او حدوث تورم في الوجه، معقبة:" البطيخ ممكن يكون وجبة مثل العشاء على سبيل المثال".

