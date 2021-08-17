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سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت سمية الخشاب مرتدية جامبسوت جينز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية

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