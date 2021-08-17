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فى عيد ميلاده.. تعرف على بداية مشوار تامر حسني الفنية

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم  نجم الجيل “تامر حسنى” بـ عيد ميلاده الـ 44، ويعد واحداً من الفنانين المتميزين في مجالي الغناء والتمثيل وشهدت الفترة الأخيرة نجاح مدوي له في السينما وما حققه من أرباح بفيلمه الجديد "مش أنا".


بدأ مشوار نجاحه خطوة بخطوة حيث كان يعمل فى عدد من الأماكن من أجل كسب المال منها عامل فى محطة بنزين وبائع عطور فى الشارع إلا انه لم يتنازل عن حلمه فى الغناء و قرر أن يلتحق بجامعة 6 أكتوبر لدراسة الإعلام وهناك بدأ مشواره الفني.

وعندما رأته الإعلامية سلمى الشماع واستمعت إلى موهبته فى حفل بالجامعة وقررت أن تستعين به فى إحدى الحفلات التى يحضرها المبدعين والنجوم وهناك قرر المنتج نصر محروس صائد المواهب ومكتشفها أن يوقع عقد معه.

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