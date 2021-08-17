سمية الخشاب توجه رسالة إلى طلبة الثانوية العامة.. فماذا قالت؟

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة، لـ طلاب الثانوية العامة، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة “ تويتر ”.







وغردت سمية الخشاب “يا ريت حبايبي اللي فـ الثانوية العامة أول ما يجيبوا النتيجة؛ يطمنوني، عايزين نفرح أيا كانت النتيجة إيه، واللي جاي أحلى صدقوني”.







وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية