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عاجل.. الأهلي يُنهي صفقة الموسم

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال الإعلامي مجدي عبد الغني إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اجرى إتصالاً هاتفياً بالجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي قدم له التهنئة له خلاله على الإنتقال للأهلي.

وقال عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" إن موسيماني أبلغ بيرسي تاو أن خطوة إنتقاله للأهلي ستُضيف له كثيراً خاصة وأن الفريق مُقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية بعد عدة أشهر.

وأوضح عبد الغني أن بيرسي تاو قال لـ موسيماني إنه ينتظر تجربة الأهلي من أجل تحقيق نجاحات وإنجازات مع بطل أفريقيا من أجل العودة إلى أوربا ورة أخرى ، موضحاً له أن كلامه الجيد والرائع عن الأهلي بجانب شعبية المارد الأحمر من أهم أسباب موافقته على رفض عروض أوربية والإنتقال للأهلي.

وحصل الأهلي مؤخراً على توقيع بيرسي تاو كما أنهي مسئولو القلعة الحمراء إجراءات ضم اللاعب مع نادي برايتون الإنجليزي.

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