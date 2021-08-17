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صفقة تبادلية مرتقبة بين آرسنال وبرشلونة

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إنجليزي، عن الصفقة التبادلية المرتقبة بين آرسنال الإنجليزي و برشلونة الإسباني خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

صفقة تبادلية بين المصري و برشلونة
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن آرسنال عرض على برشلونة الحصول على خدمات ظهيره الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابعت الصحيفة أن آرسنال يرغب في تسريح الظهير الإسباني مقابل الحصول على خدمات لاعب برشلونة، البرازيلي إيمرسون رويال في الميركاتو الصيفي الجاري.

الجدير بالذكر أن بيليرين لاعب الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي نشأ في صفوف برشلونة قبل الانتقال إلى الفريق اللندني في صيف عام 2011.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن الصحيفة أن الصفقة التبادلية بين آرسنال الإنجليزي و برشلونة الإسباني لم تصل إلى مراحل متقدمة بعد.

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