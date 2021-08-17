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شاهد.. عادل حمودة: "ثروت عكاشة أنقذ مصر 3 مرات"
الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:09 ص
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق أنقذ البلد أكثر من مرة، موضحًا: "يوم 20 يوليو أحمد أبوالفتح الذي كان صاحب جريدة المصري عرف من الملك أنه هناك قائمة باسماء أكثر 20 ضابطًا سيتم القبض عليهم قبل أن يتحركوا يوم 26 يوليو.. وأحمد أبوالفتح طلب من عكاشة الذي كان ضمن تنظيم الضباط الأحرار أن يبلغ عبدالناصر لتتحرك الحركة إلى 23 يوليو، وهذا هو الإنقاذ الأول الذي قدمه عكاشة للثورة الوطنية في مصر".
وأضاف "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الاثنين، أنه عندما أصبح "عكاشة" دبلوماسيا في باريس في فترة الخمسينات استطاع أن يأتي بخطة العدوان الثلاثي على مصر، وعرف مقدمًا أن إسرائيل ستبدأ بالغدر لكي يتجه الجيش المصري لسيناء فيبدأ الإسقاط الفرنسي- البريطاني وتعاد الحكومات القديمة للسلطة، مردفا: "عكاشة أبلغ عبدالناصر بهذه الخطة وكان هذا هو الإنقاذ الثاني".
وأكمل: "هناك إنقاذ ثالث، وهو عندما أنتجت مصر صواريخ كانت هناك قدرات على إطلاق الصواريخ ولكن كان هناك مشكلة في أجهزة التحكم والتوجيه وخاطب جمال عبدالناصر، ثروت عكاشة ليذهب إلى أصدقائه الفرنسيين ويطلب منهم أن يساعده في شراء هذه الأجهزة وبالفعل سافر وتفاوض على الأجهزة ولكن تم شراء جهاز واحد بناء على مشورة آخرين".
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