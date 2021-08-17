شاهد.. عادل حمودة: "ثروت عكاشة أنقذ مصر 3 مرات"

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق أنقذ البلد أكثر من مرة، موضحًا: "يوم 20 يوليو أحمد أبوالفتح الذي كان صاحب جريدة المصري عرف من الملك أنه هناك قائمة باسماء أكثر 20 ضابطًا سيتم القبض عليهم قبل أن يتحركوا يوم 26 يوليو.. وأحمد أبوالفتح طلب من عكاشة الذي كان ضمن تنظيم الضباط الأحرار أن يبلغ عبدالناصر لتتحرك الحركة إلى 23 يوليو، وهذا هو الإنقاذ الأول الذي قدمه عكاشة للثورة الوطنية في مصر".





وأضاف "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الاثنين، أنه عندما أصبح "عكاشة" دبلوماسيا في باريس في فترة الخمسينات استطاع أن يأتي بخطة العدوان الثلاثي على مصر، وعرف مقدمًا أن إسرائيل ستبدأ بالغدر لكي يتجه الجيش المصري لسيناء فيبدأ الإسقاط الفرنسي- البريطاني وتعاد الحكومات القديمة للسلطة، مردفا: "عكاشة أبلغ عبدالناصر بهذه الخطة وكان هذا هو الإنقاذ الثاني".



