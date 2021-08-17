تفاصيل جلسة موسيماني مع الشناوي قبل مواجهة طلائع الجيش

عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، خلال مران اليوم، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.





وكشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل جلسة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، مع قائد الفريق محمد الشناوي، والذي جماعتهم على هامش مران أمس الإثنين، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.





وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت:" بيتسو موسيماني طلب من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، اغلاق صفحة العروض المقدمة إليه خلال الوقت الحالي".





وتابع:" كما طالبا الجنوب افريقي من الشناوي ضرورة الاستمرار على التألق، والتركيز خلال المواجهات المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



