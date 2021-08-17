Advertisements

تفاصيل جلسة موسيماني مع الشناوي قبل مواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements
عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، خلال مران اليوم، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل جلسة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، مع قائد الفريق محمد الشناوي، والذي جماعتهم على هامش مران أمس الإثنين، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.

وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت:" بيتسو موسيماني طلب من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، اغلاق صفحة العروض المقدمة إليه خلال الوقت الحالي".

وتابع:" كما طالبا الجنوب افريقي من الشناوي ضرورة الاستمرار على التألق، والتركيز خلال المواجهات المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أخبار تهمك

عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات تعرض صاحب "بازار" في البحر الأحمر للتهديد

منذ 43 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عرض خرافي من الدوري السعودي لخطف نجم الأهلي ( ليس الشناوي)

منذ 41 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا تعيش أسوأ كوابيسها.. فشل في وصول الأسمنت لسد النهضة وفرصة عظيمة لـ "مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من حنان ماضي عقب وفاة والدها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الملحن محمد سعد بعد معاناته مع فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يدرس طرد الثلاثي الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. وكيل الشناوي يكشف حقيقة اقترابه من النصر السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي لمدة 3 مواسم

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - الزمالك يضم صفقة جديدة خلال ساعات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات تعرض صاحب "بازار" في البحر الأحمر للتهديد

عاجل.. أول تعليق من حنان ماضي عقب وفاة والدها

11:36 م

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقة الموسم

01:20 ص

عرض خرافي من الدوري السعودي لخطف نجم الأهلي ( ليس الشناوي)

02:19 ص

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

07:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان