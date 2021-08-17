لابورتا يكسر صمته ويكشف كواليس جديدة حول رحيل ميسي

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن محاولاته الكبيرة من أجل تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال لابورتا في تصريحات في المؤتمر الصحفي : "بيكي أكثر من مجرد لاعب، فهو يعشق الفريق ويقدر الظروف، الجميع لم يخفض راتبه مثل بيكي".





وأضاف :"لم يتم تسجيل أجويرو بعد، ننتظر بقية القادة أن يفعلوا مثل بيكي، المفاوضات مع ألبا وبوسكيتس وروبيرتو جيدة، نتفهم أنها قضية معقدة لكننا على يقين أنه سيتم حلها".





وتابع :"الوضع درامي، لكن لدينا أخبار جيدة حول خطتنا الاستراتيجية، والخبرة التي لدينا تمنحنا المصداقية، متأكد بأننا سنتجاوز هذا الأمر".





وعن تخفيض أم تأجيل الرواتب، علق لابورتا قائلا : " من الصعب الحديث عن الأمر بشكل خاص، سأتحدث بشكل عام، اللاعبون أصلحوا موضوع المكافآت الثابتة، لكن بخصوص بيكي أجرينا تخفيضا وبسبب ذلك استطعنا تسجيل اللاعبين الآخرين، وهناك تأجيلات متوقعة أو تعليق للمكافآت ولدينا استعداد لذلك".





وعن استقالة خوامي لوبيز من مجلس الإدارة، قال لابورتا:"لا شيء، هذا الشخص لم يكن في مجلس الإدارة، ومن الأفضل ألا أقول شيئا".





وأردف قائلا ":اللاعبون خفضوا رواتبهم بسبب الجائحة، والآن نريد مجهودًا آخر، في البداية كانت ردة فعلهم مفاجأة فلا أحد أراد خفض راتبه، لكن بعدها فهموا وضع النادي، ونحن واثقون أننا سنحل الأمر في أسرع وقت، بالاتفاق مع القادة ثم اللاعبين".





وعن رحيل ميسي، علق لابورتا قائلا:"لقد سبقنا فترة ما بعد ميسي بعامين، فكان من المقرر أن تبدأ هذه الحقبة بعد عامين من الآن، وأثناء تقديمه مع فريقه كان سعيدًا وهو يستحق ذلك تمامًا، والآن ربما سنكون منافسين له وعلينا التأقلم، كنت أريد بقاء ميسي ، لكن لا أحد أكبر من النادي، واتخذنا القرار الصحيح حيث لم يكن لدينا خيار آخر".





واستطرد قائلا:"لقد رأينا الفريق في غرفة الملابس قوي ومتحفز وملتزم، ما يمكنني قوله هو أننا فعلنا كل ما هو ممكنا في حدود إمكانيات البارسا".





وعن التعاقد مع مهاجم، قال لابورتا:"سياستنا هي بيع 4 لاعبين وضم لاعب، وإذا قمنا ببيع 4 لاعبين مقابل 100 مليون سنضم لاعبا بـ 25 مليونًا، وفي الوقت الحالي الفريق متحمس للغاية وكومان يعتمد على الموجودين، والسوق مستمر حتى 31 أغسطس ".





وعن علاقته بميسي، علق لابورتا قائلا:"علاقة ناجحة، وفي السنوات الأخيرة لم يحقق الفريق الألقاب وليس فقط ميسي، كنا نتمنى له أن ينهي مسيرته في برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا".





وواصل:"الهدف هو تخفيض 200 مليون يورو، وبالنظر إلى أن ميسي لم يستمر، فنحن نريد تقليل مبلغ أقل، ويجب أن يصل حد الرواتب إلى 65 أو 70% ونحن نتجاوز هذه النسبة".





وعن التصفيق والصافرات بسبب ميسي، قال لابورتا:" أنا احترم الجميع، وأريد أن يشجع الجماهير برشلونة، وحين سجل سوسييداد هدفين، هتفت الجماهير وسجل روبيرتو الهدف الرابع".





وتابع:"تفكيرنا في تجديد عقد ميسي، لأننا اعتمدنا على الميزانية المتوقعة من الإدارة السابقة، ونظرًا لأنها كانت خاطئة، كان علينا مراجعة موقفنا من خلال اكتشاف الوضع الحقيقي، وتصافحنا وتم الاتفاق على العقد، لكن في النهاية رأينا نحن الطرفين عدم المقدرة على التوقيع".





واختتم لابورتا تصريحاته قائلا: "رأيت تصريحات ميسي متسقة مع ما قلناه، ولا أعتقد أنه تم استبعاده برودة المصافحة؟ كلانا توقع أن يتم التجديد، لكن لا يوجد كراهية متبادلة، وشخصيًا أحمل نفس التقدير له، ومن المؤسف أن الأمر لم ينته كما أردنا".



