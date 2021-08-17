عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات تعرض صاحب "بازار" في البحر الأحمر للتهديد

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول تضرر أحد المواطنين من تعرضه للتهديد بالإيذاء من قِبل بعض الأشخاص.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تضمن تضرر صاحب الصفحة من بعض الأشخاص دائمي التعرض له وتهديده بالإيذاء.





وقالت الوزارة في بيانها: "بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من تحديد صاحب الصفحة المشار إليها وتبيّن أنه (صاحب بازار بالممشى السياحي بمدينة الغردقة)، وبسؤاله قرر قيام (صاحب بازار بذات المنطقة واثنين من العاملين لديه) باستمرار مضايقته وتهديده بالإيذاء بسبب خلافات على "الزبائن"، وقد تم إستدعاء المشكو فى حقهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض.



