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عرض خرافي من الدوري السعودي لخطف نجم الأهلي ( ليس الشناوي)

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحفاظ على نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشف الإعلامي مجدي عبد الغني إن نادي الحزم السعودي جدد رغبته في ضم حسين الشحات نجم الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أضاف عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" إنه رغم أن الحزم سبق وتقدم بعرض لـ حسين الشحات منذ عدة أسابيع وقوبل العرض بالرفض إلا أن النادي السعودي جدد منذ أيام العرض بهدف الحصول على خدمان نجم الأهلي .

وقال البلدوزر أن الحزم طلب إستعارة حسين الشحات موسماً مقابل مليون و500 ألف دولار للاعب أي ما يقرب من 23 مليون جنيه .

ومن المقرر  أن يبحث الأهلي العرض السعودي بنهاية الموسم الجاري الذي أوشك على الإنتهاء خاصة وأن الحزم مازال يُقدم الأغراءات للحصول على خدمات اللاعب.

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